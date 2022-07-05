İngiltere Merkez Bankası uyardı: Zorluklara hazırlıklı olun

BoE Finansal İstikrar Raporu'nda, "İngiltere'nin ve dünyanın ekonomik görünümü önemli ölçüde kötüleşti" denilerek, Ukrayna savaşındaki gelişmelerin ise kilit faktör olacağı belirtildi.

IMF ve OECD gibi kurumlar da, İngiltere'nin resesyon ve inatçı enflasyona karşı, küresel enerji ve emtia piyasalarındaki şoklarla boğuşan Batılı diğer ülkelere göre daha hassas olduğunu belirtmişti.

BoE, İngiliz bankalarının ciddi bir ekonomik gerilemeyle bile başa çıkabilecek durumda olduğunu, ancak şu anda kuvvetli sayılacak sermaye rasyolarının önümüzdeki çeyreklerde hafif azalmasının beklendiğini belirtti.

Finansal Politika Komitesi (FPC) aynı zamanda merkez bankasının, bankacılık sisteminin direncini ayarlamasına yönelik aracı olan döngüsel sermaye tamponu (CCYB) oranını önümüzdeki yıl Temmuz'da ikiye katlayarak %2'ye yükselteceğini belirterek, bu oranın, küresel ekonomideki hareketlere bağlı olarak iki yönde de değişebileceğini ifade etti.

Döngüsel sermaye tampon oranı, bankalar için, ekonomik görünüme bağlı olarak değişen ekstra bir tampon teşkil ediyor.