İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Banka'nın web sitesinde yer alan BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamasında, Banka'nın, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiği kaydedildi.



Geçen haftalarda İngiliz hükümetinin bir dizi önemli duyuru yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Hükümetin Enerji Fiyat Garantisi, (hanehalkı enerji faturalarının 2 yıl boyunca sabit tutulması) enflasyondaki kısa vadeli zirveyi (beklenen zirve seviyeyi) azaltacaktır." denildi.



İngiliz hükümetinin sürdürülebilir ekonomik büyümeye olan bağlılığının olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Para politikasının rolü, orta vadede daha fazla enflasyona yol açacak şekilde talebin arzın önüne geçmemesini sağlamaktır. Daha önce Para Politikası Kurulu'nun açıkça belirttiği gibi Kurul, bir sonraki planlanmış toplantısında hükümetin açıklamalarının talep ve enflasyon üzerindeki etkisi ve sterlindeki düşüşün tam bir değerlendirmesini yapacak ve buna göre hareket edecektir. Para Politikası Kurulu, görevine uygun olarak orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyecektir."

- STERLİNDEKİ TARİHİ DÜŞÜŞ

İngiliz sterlini, bu sabah Asya piyasalarında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını belirtmişti. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.

Analistler, BoE'nin, ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini öngörüyor.

İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

Ülkede enflasyon, halihazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.