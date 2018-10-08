İngiltere Moskova'yı karanlığa boğacak siber saldırı tatbikatı yaptı

Sunday Times'ın haberine göre, İngiliz ordusunun 5 bin 500 askerle Umman'da düzenlediği son 10 yılın en büyük tatbikatında, Moskova'nın elektriklerini kesebilecek seviyede bir siber saldırının da provası yapıldı.

İngiliz hükümeti, nükleer silahlara başvurmanın yerine bu türlü siber kapasitelerin, Rusya’nın son yıllardaki 'tehdikar' politikası ve olası saldırılarına karşı "caydırıcı bir güç" olduğunu düşünüyor.

Ayrıca İngiltere, Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki küçük adaları ele geçirmesi halinde, bunlara verilecek karşılık için gereken araçlara sahip olmayı hedefliyor.

Batılı ülkelerden Rusya'ya tepki büyüyor

Rusya'nın Batı demokrasilerine yönelik siber saldırı yaptığına dair tepkiler artıyor. İngiltere'nin ardından Hollanda da Rusya'ya yönelik suçlamalarda bulundu ve delil sundu.

Geçtiğimiz hafta Hollandalı yetkililer, Rus askeri istihbaratının Lahey'deki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı planlandığını açıkladı.

Rusya'nın artan siber faaliyetlerine karşı ABD de NATO müttefiki ülkeleriyle siber savaş yeteneklerini paylaşacağını duyurdu.

İngiltere Rusya krizi

İngiliz yetkililer, Rusya'nın İngiltere'nin sivil ve askeri altyapısını hedef alacak siber saldırılara hazırlandığını iddia etmişti.

İngiltere ve Rusya'nın ilişkileri arasındaki gerginlik çifte ajan Sergey Skripal ve kızının mart ayında İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesi üzerine başladı.

İngiliz hükümeti olaydan Skripal'in de daha önce mensubu olduğu Rusya istihbarat servisi GRU'yu sorumlu tutuyor.