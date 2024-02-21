İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2024 Çarşamba / 12 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0079
  • EURO
    33,5661
  • ALTIN
    2023.29
  • BIST100
    9264.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere, Navalnıy'ın hayatını kaybettiği cezaevi yöneticilerine yaptırım uygulama kararı aldı
Dünya

İngiltere, Navalnıy'ın hayatını kaybettiği cezaevi yöneticilerine yaptırım uygulama kararı aldı

İngiltere, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hayatını kaybettiği cezaevinin yöneticilerine yönelik yaptırım kararı aldı.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
İngiltere, Navalnıy'ın hayatını kaybettiği cezaevi yöneticilerine yaptırım uygulama kararı aldı
ABONE OL

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, cezaevi yöneticisi 6 kişiye, İngiltere'ye giriş yasağı ve varlıklarını dondurma şeklinde yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Navalnıy'ın ölümüyle ilgili yaptırım kararı alan ilk ülkenin İngiltere olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin isimleri de paylaşıldı.

Cezaevinin müdürü Albay Vadim Konstantinovich Kalinin, müdür yardımcıları Albay Aleksandr Valerievich Obraztsov, Yarbay Sergey Nikolaevich Korzhov, Yarbay Vasily Alexandrovich Vydrin, Yarbay Vladimir Ivanovich Pilipchik ve Yarbay Aleksandr Vladimirovich Golyakov'a yaptırım uygulanacak.

Açıklamada, İngiltere'nin, Navalnıy'ın ölümünden Rusya yönetimini sorumlu tuttuğu belirtilerek Rus muhalifin cenazesinin bir an önce ailesine teslim edilmesi çağrısı da yapıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı David Cameron, "Rusya, Navalnıy'ı açık bir tehdit olarak gördü ve sürekli onu susturmaya çalıştı. 2020'de 'Novichok' ile zehirlemeye çalıştılar, barışçıl siyasi eylemleri nedeniyle hapse attılar ve Kuzey Kutbu'na yolladılar. Kimsenin Rusya'nın baskıcı yapısından şüphesi olmamalı." ifadelerini kullandı.

Cameron, "Navalnıy'a yapılan acımasız muamelenin sorumluları hiçbir yanılgıya kapılmamalı, onlardan hesap soracağız." değerlendirmesini yaptı.

NAVALNIY'IN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÜMÜ

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını belirterek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.