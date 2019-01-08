Kayınpederi, İngiltere Prensi Harry’ye hakaretler yağdırdı: Ukalalığı bırak, adam ol ve bu işlerin üstesinden ge

Prens Harry ile evlenen Meghan Markle’ın babası Thomas Markle, kendisini düğününe bile çağırmayan kızına, “19 kişiyi öldüren baltalı katillerin kızları bile kendilerini hapishanede ziyaret ediyor.” diyerek tepki gösterdi.

Kızı Meghan Markle’ın kendisiyle neden iletişim kurmaktan kaçındığına anlam veremediğini anlatan Thomas Markle, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, “Her zaman iyi bir baba olmuşumdur. Hiç yanlış bir hareketim olmadı. Meghan’ın bana karşı davranışı gerçekten akıl alır gibi değil.” diye konuştu.

Kızının Prens Harry ile evlenerek yeni bir hayata başlamasının kendisi için hayatının en büyük gurur kaynağı olduğunu söyleyen 74 yaşındaki baba, “Fakat rüya olarak başlayan bu iş, kısa sürede kabusa dönüştü. Kraliyet ailesi üyeleri ve Meghan bu kabusa bir telefonla son verebilir. Bugüne dek tek düşünebildiğim, bana karşı takınılan tavrı hak etmek için ne yapmış olabileceğim.” sözlerini kullandı.

Prens William’ın eşi olan eltisi Kate Middleton ile arasında oluşan düşmanlık dolayısıyla sıkça kavga ettikleri iddiasının basına sızması sonrası eleştiri oklarının hedefinde kalan Meghan Markle hakkında konuşan baba Thomas Markle, “Meghan’ın almakta olduğu eleştiriler beni çok üzdü. Bu eleştirileri hak ettiğini ve iddia edilenlerin üçte birini bile yaptığını düşünmüyorum. Beni kimse Meghan’ın Kate’i ağlattığına inandıramaz.” dedi.

“Adam ol ve üstesinden gel”

Prens Harry’nin Meghan Markle’a basın önünde konuşmasını yasakladığını hatırlatan baba Thomas Markle, “Konuşmaya ve sesimi daha yüksek tonda çıkarmaya devam edeceğim. Meghan ve Harry’nin sessizliği, saçma tweetleri güçlendirerek bana ve aileme yapılan hakaretleri artırıyor.” diye konuştu.

Prens Harry’ye açık açık mesaj veren Thomas Markle, “Adam ol ve bunların üstesinden gel. Eğer seni aşağılayan ya da kalbini kıran ilk kişi bensem, bil ki bu konuda önünde uzun bir yol var.” dedi.

"Ukalalıktan başka bir şey değil"

Prens Harry’ye hakaretleri bununla da sonlanmayan kayınpeder Thomas Markle, “O da hepimiz gibi bir insan sonuçta. Sanırım kendisine geri kalan herkesten daha üstte görüyor. Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil. Ukalalıktan başka bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

Kendisini bir kiliseye kapatıp sessizlik yemini eden bir rahip olmayacağını söyleyen Thomas Markle, “Dilimi keserek dizimi kırıp oturacak değilim. Susmam mümkün değil, çünkü bir milyon kişinin beni ve ailemi eleştirebilmesi için gerekli kapıyı onlar açtı.” sözlerini kullandı.