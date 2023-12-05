İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9124
  • EURO
    31,272
  • ALTIN
    1876.42
  • BIST100
    8057.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere, Ruanda'yla yeni göçmen anlaşması imzaladı
Dünya

İngiltere, Ruanda'yla yeni göçmen anlaşması imzaladı

İngiltere, daha önce imzalanan anlaşmanın yasalara uygun bulunmaması sonrası Ruanda'yla yeni bir göçmen anlaşmasına imza attı.

AA5 Aralık 2023 Salı 17:45 - Güncelleme:
İngiltere, Ruanda'yla yeni göçmen anlaşması imzaladı
ABONE OL

The New Times'ın haberine göre, İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Ruanda'nın başkenti Kigali'de Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile bir araya geldi.

Cleverly ve Biruta, yeni göçmen anlaşmasını imzaladı.

İngiltere mahkemesi tarafından yasaya uygun bulunmayan göçmen planını yeniden değerlendiren taraflar, anlaşmanın genişletildiğini ve dile getirilen kaygıların giderildiğini duyurdu.

Yeni anlaşmayla, Ruanda'ya gönderilen göçmenlerin hayatlarını ya da özgürlüklerine tehdit edecek üçüncü bir ülkeye gönderilmesi önleniyor.

İngiliz hükümeti, imzalanan anlaşmayla, düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları Ruanda'ya göndermeyi hedefliyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için hem İngiliz hem de Ruanda meclisi tarafından onaylanması gerekiyor.

- "Ruanda Planı"

İlk olarak Nisan 2022'de hazırlanan "Ruanda Planı", muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepkisini çekmişti.

Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkemede yeni bir dava açmış, mahkeme 19 Aralık 2022'de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

Kararı Temyiz Mahkemesine götüren insan hakları savunucularının başvurusu sonucu, mahkeme 29 Haziran'da, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasalara uygun olmadığına karar vermişti.

İngiltere'de hükümet, özellikle geçen sene 44 bini aşkın düzensiz göçmenin Manş Denizini geçmesinin ardından, sınır dışı uygulamalarıyla göçleri durdurmayı hedefliyor.

  • ingiltere-rwanda anlaşması
  • göçmen anlaşması
  • yasalara uygunluk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.