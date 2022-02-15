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Dünya

İngiltere: Rusya saldırmayacağını göstermek için sınırdaki tüm askerlerini çekmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planı olmadığını göstermesi için Ukrayna sınırındaki tüm askeri birliklerini geri çekmesi gerektiğini bildirdi.

AA15 Şubat 2022 Salı 14:01 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 14:02
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Truss, Ukrayna meselesine ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamalarda, Rusya-Ukrayna sınırındaki son durumu "dünya için çok tehlikeli bir an" olarak niteledi.

Rusya'nın, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerinin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladığı açıklamasına ilişkin Truss, bunun önemli etkileri olup olmadığını anlamak için daha fazla ayrıntı görmek gerektiğini söyledi.

Bakan Truss, "Ruslar bir saldırı için hiçbir planları olmadığını iddia ettiler ancak bunun doğru olduğunu göstermesi için birliklerini topyekun geri çekmesini görmemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

Truss, Rusya'nın bazı askeri birliklerin üslerine geri döndüğü açıklamasından önce yaptığı değerlendirmede ise "Ukrayna'nın egemenliği konusunda, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olup olmama kararı konusunda taviz verilmemesi çok önemli." ifadesine yer verdi.

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons da elçiliğin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarının ülkeden ayrılması uyarısını yineledi.

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