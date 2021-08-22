İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan Afganistan açıklaması

DHA 22 Ağustos 2021 Pazar 12:14 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 12:15

Bakanlık açıklamasında, İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil Havalimanı'ndan 13 Ağustos'tan bugüne kadar yaklaşık 4 bin İngiliz ve Afgan sivili tahliye ettiğini ifade etti. Bakanlık tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından dün yaptığı iki ayrı açıklamada tahliyelerde ABD'li ortaklarıyla yakın çalıştıklarını belirterek "Birleşik Krallık, Afgan Yer Değiştirme ve Yardım Politikası'nı hızlandırırken, Birleşik Krallık'a yerleştirilmeye uygun olan Afganların kaydedilmesini ve tahliye edilmesini sağlamak için İngiliz kuvvetleri yerinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI, KABİL HAVALİMANI'NDAKİ KAOSTA 7 AFGAN'IN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı yakınlarındaki kalabalığın içinde yer alan 7 Afgan sivilin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Sahadaki koşullar son derece zorlu olmaya devam ediyor ancak durumu olabildiğince güvenli şekilde yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.