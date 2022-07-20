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Dünya

İngiltere Sizewell C nükleer santralinin inşasına izin verdi

İngiltere hükümeti, ülkeyi net sıfır karbon hedefine yaklaştıracak projeye destek vererek ülkenin güneydoğusunda inşa edilmesi planlanan Sizewell C nükleer santralinin inşasına izin verdi.

Reuters20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:17 - Güncelleme:
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Açıklama, İngiltere'nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı tarafından yapıldı.

Fransız kamu şirketi EDF'nin çoğunluğuna sahip olacağı santral 3.2 gigawatt elektrik üretme kapasitesine sahip olacak yani yaklaşık altı milyon haneye enerji sağlayabilecek. Santralin Suffolk bölgesindeki küçük bir balıkçı kenti olan Sizewell'de inşa edilmesi planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının petrol fiyatlarında sebep olduğu keskin artış dünya genelinde birçok ülkeyi enerji için dış kaynaklara olan bağımlılıklarını azaltmaya teşvik ederken, Sizewell C santralinin İngiltere'yi uzun vadede enerji bağımsızlığı hedefine yaklaştırması bekleniyor.

Sizewell C santralinin lisansının onaylanması aynı zamanda İngiltere'nin rüzgar, güneş ve nükleer gibi düşük karbon salınımlı enerji üretimi yöntemlerinin önceleyerek sıfır karbon salınımı sağlamasına yardımcı olacak.

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