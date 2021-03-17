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Dünya

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss: Türkiye ile anlaşma sayesinde güvence altına aldık

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının Ford'un her iki ülkedeki yatırımlarını devam ettirmesini sağladığını söyledi. Truss, 'Türkiye ile ticaret anlaşmamızın, Ford İngiltere gibi büyük otomotiv üreticilerimizin tedarik zincirlerini koruyarak, istihdamı güvence altına alınmasına yardımcı olması müthiş bir haber. (Anlaşma) Onlara Britanya'ya yatırım yapmaya devam etmeleri için güven veriyor.' ifadelerini kullandı.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:01
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Truss, otomotiv devi Ford'un yatırım kararlarını açıklamasının ardından, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Türkiye ile ticaret anlaşmamızın, Ford İngiltere gibi büyük otomotiv üreticilerimizin tedarik zincirlerini koruyarak, istihdamı güvence altına alınmasına yardımcı olması müthiş bir haber. (Anlaşma) Onlara Britanya'ya yatırım yapmaya devam etmeleri için güven veriyor." ifadelerini kullandı.

Ford, 16 Mart tarihinde Transit Custom araçların yeni nesli için dizel motorların İngiltere'de Dagenham'daki fabrikasında üretileceğini duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada İngiltere'de üretilecek araç motorları Türkiye'de Ford Otosan tarafından üretilecek Transit Custom yeni nesil araçlara monte edilecek.

Şirketin bu her iki ülkedeki ortak yatırımı İngiltere'de Ford'un Dagenham'daki fabrikasında çalışan 1.900 kişinin istihdamının devamını sağlayacak.

Ford, 2020 yılında toplam bin 700 kişinin istihdam edildiği Galler'de Bridgend motor fabrikasını kapatma kararı almıştı.

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