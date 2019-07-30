28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5632
  • 6,2052
  • 254.932
  • 102686
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Türk arısının peşinde

Türkiye’ye tatil için gelen İngiliz bir aile, İngiltere’ye geri dönerken farkında olmadan bir arıyı da beraberinde götürdü. Uçakla Bristol’e taşınan Türk arısının, bölgedeki yerel arı türlerine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yakalanıp öldürülmesi planlanıyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’de yaptıkları tatilden Bristol şehrine dönen aile, farkında olmadan yanlarında bir arı götürdü. Arı hakkında araştırma yapan aile, arının sadece Türkiye ve İran’da yaşayan “Osmia Avosetta” türüne ait olduğunu belirledi. Aile, İngiltere Arıcılar Birliği'ne başvurdu. Birlik, bu konuyla ilgili İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığına (DEFRA) bilgi verdi. Birliğin sözcüsü, "Bu arı gibi yerli olamayan türler çeşitli sorunlar taşıyor ve kontrol edilmesi gerekiyor. Onlar, yerel türleri yok edecek virüsler taşıyabiliyor ya da gıda kaynağı mücadelesinde benzer türlere rekabet oluşturabiliyor" dedi. Arının yetkililerce yakalanıp öldürülmesi planlanıyor.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, “Bütün hastalıklar, bütün parazitler bütün mantarlar canlılarla, değişik yollarla, meyvelerle taşınıyor. İngiltere’deki bu haberde de beni gerçekten çok duygulandırdı o vatandaşlar adına. Çünkü bizim ülkemizde yabancı ülkelerden gelen ana arılar kol geziyor. Herkes damızlık üretiyoruz diye ülkemizin biyolojisini kirletiyor. Yarın bir gün bu ana arılar çökecek. Çok hayvan sever, doğa sever insanlar geliyor. Değişik böcekleri arılar kafesle alıp götürebiliyorlar. Burada bilerek de götürmüşlerdir. Ama orada üreme faaliyeti gösterip, kendi doğasına uygun olmadığı için yaşamını çok aksi yönde etkileyecektir. İngiltere’deki arıcılar birliği sorumluluk anlayışı gösteriyor” dedi.

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AYM'den 'barış bildirisi' ile ilgili hak ihlali açıklaması

AYM'den 'barış bildirisi' ile ilgili hak ihlali açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak

Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak

İngiltere’de 'Türk arı' alarmı: Yakalanıp öldürülecek

İngiltere’de 'Türk arı' alarmı: Yakalanıp öldürülecek

İngiltere Türk arısının peşinde

İngiltere Türk arısının peşinde

Adnan Oktar iddianamesinde çarpıcı 'FETÖ' detayı

Adnan Oktar iddianamesinde çarpıcı 'FETÖ' detayı

Terör örgütü PKK'nın sözde tim komutanı etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde tim komutanı etkisiz hale getirildi

İmar Barışı'na başvuranlar dikkat! O ödeme için yarın son gün

İmar Barışı'na başvuranlar dikkat! O ödeme için yarın son gün
 

POPÜLER HABERLER

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

O bölgede alarm! Türkiye'nin 20 bin yıllık buzulları eriyor

O bölgede alarm! Türkiye'nin 20 bin yıllık buzulları eriyor

Üçüncü Dünya Savaşını kim kazanır? ABD mi, Rusya mı?

Üçüncü Dünya Savaşını kim kazanır? ABD mi, Rusya mı?

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA