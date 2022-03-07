İngiltere'den Ukrayna hükümeti bütçesine 100 milyon dolar hibe

DHA 7 Mart 2022 Pazartesi 13:00 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:00

İngiliz hükümeti resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İngiltere, Rusya'nın sebepsiz ve yasadışı işgalinin yarattığı mali baskıları hafifletmek için doğrudan Ukrayna hükümet bütçesine 100 milyon dolar daha tahsis edecek" denildi. Söz konusu hibenin, Ukrayna'da kamu sektörü maaşlarını desteklemek, devlet işlevlerinin çalışmaya devam etmesine olanak sağlamak, Ukrayna halkı için güvenlik ağlarını güçlendirmek ve emekli maaşlarını desteklemek için yapılacağı aktarıldı. Para aktarımının Dünya Bankası aracılığıyla yapılacağı bildirildi.

JOHNSON: SADECE PUTİN BU ISTIRABI SONA ERDİREBİLİR



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, söz konusu yardımların halihazırda ihtiyaç sahiplerine ulaştığını ifade etti. Ukrayna halkının ıstırabını sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sona erdirebileceğini belirten Johnson, "Rusya'nın yasadışı ve vahşi saldırısından bu yana, dünyanın boyun eğmez Ukrayna halkıyla dayanışma içinde dimdik ayakta durduğunu gördük. İngiltere yardımları, en çok ihtiyacı olanlara halihazırda ulaşıyor, gerekli malzemeleri ve tıbbi desteği sağlıyor. Sadece Putin Ukrayna'daki ıstırabı tamamen sona erdirebilir. Yeni destekler, kötüleşen insani durumla karşı karşıya olanlara yardım etmeye devam edecek" dedi.