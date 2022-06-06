İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli roket sistemleri gönderecek

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 103. gününe girdi. İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin, Ukrayna'nın elindekilerden daha fazla menzili olan hassas güdümlü roket ve onları atacak M270 Çoklu Fırlatma Roket Sistemleri göndereceklerini belirtti.

İngiltere'nin, mücadelesinde Ukrayna'nın yanında olduğunu ve "kahraman birliklere ülkelerini haksız işgallere karşı savunmak için ihtiyaç duydukları önemli silahları sağlamada liderlik yaptığını" kaydeden Wallace, "Rusya'nın taktikleri değiştikçe Ukrayna'ya desteğimiz de değişmeli." dedi.

Wallace, çoklu fırlatma roket sistemlerinin, "Rus güçlerinin şehirleri dümdüz etmek için ayrım gözetmeksizin kullandığı uzun menzilli topların acımasız bir şekilde kullanımına karşı Ukrayna'nın kendisini daha iyi korumasını sağlayacağını" belirtti.

Daha önce ABD de benzer sistemleri göndereceğini açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yeni hedefleri vuracaklarını açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Rusya, 5 Haziran'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i nisandan beri ilk kez vurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 24 Şubat'ta başlamış ve güçlü direnişin ardından Kiev etrafından çekilen Rus güçleri Donbas bölgesine odaklanmıştı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

10:22 İngiltere, Rusya'nın nisandan bu yana ilk kez Kiev'i vurmasının ardından Ukrayna'ya uzun menzilli roket sistemleri gönderecek

09:00 Ukrayna Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldüğünü yayınladığı fotoğrafla dünyaya duyurdu.

08:35 Rus ordusuna bağlı Pasifik Donanmasının 40'tan fazla savaş gemisi, 20 savaş uçağı ve helikopterle Pasifik Okyanusu'nda başlattığı tatbikat devam ediyor.

08:30 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 100 günü geride bırakırken Rus ordusuna bağlı SU-34 bombardıman uçakları, Ukrayna'da belirlenen hedefleri füzeyle vuruyor.

07:00 Ukrayna: Rus güçleri Kiev'deki Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası'nı füzelerle vurdu.

06:00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası ticarette tahıl kıtlığının sorumlusu olarak Rusya'yı gösterdi.

05:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Ukrayna'nın Zaporijya kentini ziyaret ederek, cephe birliklerle bir araya geldiği aktarıldı.

04:00 Arap Birliği Temas Grubu, Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri, savaşın enerji ve gıda güvenliği açısından Arap ülkelerine etkilerini değerlendirdi.

03:00 Ukrayna ordusu, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrine fırlatılan 2 füzenin Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.