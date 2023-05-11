İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2023 Perşembe / 21 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5653
  • EURO
    21,4018
  • ALTIN
    1280.88
  • BIST100
    4850.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri gönderiyor
Dünya

İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri gönderiyor

İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli 'Storm Shadow' (Fırtına Gölge) seyir füzeleri tedarik edeceğini duyurdu.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri gönderiyor
ABONE OL

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya "Storm Shadow" seyir füzeleri sağlayacağını doğruladı.

Wallace, böylelikle Ukrayna güçlerinin, cephe hattının gerisindeki Rus birliklerini, mühimmat ve yakıt depolarını vurabileceğini belirtti.

Füzelerin, Ukrayna'nın egemenlik alanındaki Rus güçlerini geri püskürtmesine olanak sağlayacağına işaret eden Wallace, "Bu füze sistemlerinin hibe edilmesi, Ukrayna'ya Rusya'nın vahşetine karşı kendini savunması için en iyi şansı veriyor." ifadesini kullandı.

Wallace, Rusya'nın sivilleri öldürmesine seyirci kalmayacaklarını dile getirerek, "Rusya, Ukrayna'ya bu tür sistemlerin sağlanmasına kendi eylemlerinin yol açtığını kabul etmelidir." dedi.

Bakan Wallace, bu silahların, Ukrayna'ya "kendi egemenlik alanı içinde kullanılabilmeleri için" verildiğinin altını çizdi.

İngiltere'nin tedarik edeceği Storm Shadow seyir füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olduğu biliniyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şubatta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermeye hazır olduklarını ve İngiliz hükümetinin, bunların tedariki için ihale süreci başlattığını belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.