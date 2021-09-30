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Dünya

İngiltere ve Fransa arasında kriz yeniden alevlendi

Fransa, İngiltere'yi Brexit sonrası balıkçılık haklarıyla siyaset yapmakla suçladı. Fransa yönetimi, İngilizlerin Brexit anlaşmasının şartlarını yerine getirmeyi reddetmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

30 Eylül 2021 Perşembe 11:53 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:53
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Fransa, İngiltere ve Jersey Channel Adası'nın karasularında düzinelerce Fransız balıkçı teknesinin çalışma ruhsatını iptalinin ardından misilleme adımlarını değerlendiriyor.

Fransa'dan İngiltere'ye 2 hafta içinde karşı bir yanıt gelmesi bekleniyor.

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, Fransız balıkçıların siyasi amaçlarla İngilizler tarafından rehin alınmaması gerektiğini söyledi ve misillemenin enerji kaynakları, eğitim alışverişleri, ticaret akışları ve demiryolu bağlantılarını içerebileceğini söyledi.

Girardin, "İngilizler her konuda ayak diretiyor ve taahhütlerini yerine getirmiyor" dedi.

FRANSA'DAN AB ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Fransa yönetimi Avrupa Birliği ülkelerini, İngiltere'nin yeni ticaret ilişkisini görmezden gelmesine karşı benzer şekilde sert bir duruş sergilemeye çağırdı.

İngiltere'nin ABD ve Avustralya ile Canberra yönetiminin Fransız denizaltıları satın almak için bir anlaşmadan vazgeçme kararına yol açan Hint-Pasifik güvenlik anlaşmasına dahil olması ile iki ülke ilişkilerini sert bir zemine oturmuştu.

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