İngiltere ve Fransa Manş Denizi'nde insan kaçakçılarıyla mücadele sözü verdi

Yerel basında yer alan haberlere göre, Braverman ve Darmanin, Manş Denizi'nde bir göçmen botunun alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmesinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İkili, yaşanan olayı, "insan kaçakçılarının işleyişini yok etmeye yönelik acil ihtiyacın kesin bir hatırlatıcısı" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Bu yıl 30 binden fazla geçişi engelledik ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) dahil Avrupalı ortaklarımızla birlikte 2020'den bu yana 500'ün üzerinde tutuklama gerçekleştirdik." değerlendirmesine yer verildi.

Braverman ve Darmanin, daha yakın ortak çalışma ve istihbarat paylaşımı içeren yasa dışı göçle mücadele için yenilenmiş bir ikili çerçeve üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Brüksel'de 8 Aralık'ta Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve Hollanda arasında işbirliğini yoğunlaştırmaya yönelik bir toplantı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Yaşanan trajik olay, bunu birlikte ileriye götürmenin öneminin altını çiziyor." ifadesi kullanıldı.

Manş Denizi'nde, dün göçmenleri taşıyan küçük bir botun alabora olması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin kurtarıldığı ve İngiltere'ye getirildiği bildirilmişti.

Resmi verilere göre, bu yıl 40 binden fazla düzensiz göçmen küçük botlarla Manş Denizi'ni geçti.