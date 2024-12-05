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Dünya

İngiltere ve Galler'de 4 bin 600'den fazla çocuğa Muhammed ismi verildi

İngiltere'de 2023'te erkek çocuklarına en çok verilen isim Muhammed oldu.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
İngiltere ve Galler'de 4 bin 600'den fazla çocuğa Muhammed ismi verildi
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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede 2023'ün en popüler çocuk isimlerini açıkladı.

Buna göre, 2016'dan beri listede ilk 10'da yer alan Muhammed, 2023'te en çok konulan erkek çocuk ismi oldu.

Geçen sene 4 bin 600'den fazla çocuğa Muhammed ismi verilirken, bu adı Noah, Oliver, George ve Leo takip etti.

Kız isimlerinde ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Olivia en çok tercih edilen kız çocuk ismi oldu. Olivia'yı, Amelia ve Isla takip etti. Bu 3 isim geçen sene de bu sıralamadaydı.

Geçen yıl 3 bin 289 çocuğa Olivia ismi konulurken, ortasında kısa çizgi bulunan isimlerin (Mary-Lou gibi) popülerliği de arttı.

İngiltere ve Galler'de 19 bin 140 çocuğa ortasında kısa çizgi bulunan isimler verildi. Rihanna, Elton John, Billie Eilish, Lana Del Rey ve Kardashian ailesinin fertleri, ünlülerden esinlenilen isimlerde öne çıktı.

Kraliyet ailesinin tercih ettiği George, Archie, Harry, Charlotte, Elizabeth ve Charles isimlerini seçenlerin sayısı ise azaldı.

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