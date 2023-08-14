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Dünya

İngiltere ve Rus uçaklarından it dalaşı!

İngiltere tarafından yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon tipi savaş uçaklarının İskoçya'nın kuzeyinde uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait 2 bombardıman uçağına önleme yaptığı aktarıldı.

IHA14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:25 - Güncelleme:
İngiltere ve Rus uçaklarından it dalaşı!
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İngiltere ve Rusya, İskoçya'nın kuzeyinde karşı karşıya geldi. İngiltere tarafından yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon tipi savaş uçaklarının İskoçya'nın kuzeyinde yer alan NATO'nun kuzey hava devriye bölgesinde uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait 2 bombardıman uçağına önleme yaptığı aktarıldı.

İngiliz savaş uçaklarının Rus bombardıman uçaklarını Shetland Adaları'nın kuzeyinde takibe aldığı ifade edilerek, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin İngiltere topraklarına yönelik herhangi bir potansiyel tehdide karşı koymaya hazır olduğu vurgulandı.

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