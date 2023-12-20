İngiltere ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze'deki durumu görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, resmi ziyaret kapsamında başkent Amman'a gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile bir araya geldi.

Safedi ve Cameron, Gazze'de İsrail saldırıları sebebiyle yaşanan "felaket" durumunu ve ateşkes çabalarını görüştü.

Ürdün ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Gazze'ye "acil ve sürekli insani yardım sağlanması" konusunda gerekli önlemlerin alınmasını da masaya yatırdı.

Ürdünlü Bakan Safedi, "Gazze'ye yönelik saldırının derhal durdurulması gerekliliğini" vurgularken, "bunun insani, güvenlik ve siyasi açıdan feci sonuçları konusunda" uyarıda bulundu.

Safedi ülkesinin, Filistin meselesinin çözümü için iki devletli çözüm temelinde adil ve daimi barışın sağlanması dışındaki planları ve Filistinlilerin kendi toprakları içinde ve dışında zorla yerinden etmeye yönelik her türlü girişimi reddettiğini ifade etti.