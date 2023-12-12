İngiltere, Yahudi yerleşimcilere ''seyahat yasağı'' getirebilir

Bakan Mitchell, İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin dış politikaya ilişkin sorularını yanıtladı.

Mitchell, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy'nin, "Batı Şeria'da şiddet uygulayan yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin seyahat yasağına tabi olup olmayacağı" sorusuna yanıt verdi.

Batı Şeria'da sivillerin hedef alınarak öldürülmesinin "tamamen tiksindirici" olduğunu ve İngiltere'nin sorumluların yargılanması ve cezalandırılması için baskı yaptığını söyleyen Mitchell, şu ifadeleri kullandı:

"Seyahat yasaklarıyla ilgili (Lammy'nin) yorumuna gelince, kendisine planlamanın devam ettiğini söyleyebilirim. Dışişleri Bakanı (David Cameron) geçen hafta ABD'li mevkidaşıyla (Antony Blinken) bu konuyu görüştü ve umarım kısa süre içerisinde bu konuda bir şeyler söylemek mümkün olabilir."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişileri hedef alan yeni vize kısıtlama politikası uygulanacağını belirterek, yaptırım uygulanan kişilerin birinci dereceden akrabalarının da kısıtlamalara tabi olabileceğini ifade etmişti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 433 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.