İngiltere yalanladı, görüntüleri yayımlayan Moskova fena yakalandı

24 Haziran 2021 Perşembe 09:05 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:05

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan ve sınır ihlali yapan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin, "Defender" savaş gemisine Karadeniz'de uyarı ateşi açıldığı iddialarını reddetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili görüntüler paylaştı.

Görüntülerde, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin Rus uçakları tarafından takibi görülürken, uyarı ateşinin yapıldığı anlar yer almadı.

NELER OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "HMS Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği öne sürüldü.

Bu nedenle, "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, 9 dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı" denildi.

"BM SÖZLEŞMELERİNİN İHLALİ"

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk ettiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığının altı çizildi.

Bakanlık ayrıca, İngiliz destroyerinin Karadeniz'deki 'tehlikeli eylemini' Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerinin ihlali olarak tanımladı.

İNGİLTERE'DEN YALANLAMA GELDİ

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise HMS Defender'a herhangi bir uyarı atışı yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, 'Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor' denildi.

Ayrıca, geminin güzergahına bomba atıldığı iddiasının kabul edilmediği aktarıldı.

"RUS DEZENFORMASYONU'

İngiltere Savunma Bakanı 'Rus dezenformasyonu' dedi

Olaya ilişkin konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da uluslararası hukuku savunmaktan çekinmeyeceklerini belirtti. Wallace, 'Rus dezenformasyonu düzenli olarak gördüğümüz bir şey' ifadesini kullandı.