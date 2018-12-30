İngiltere, yeniden 'gerçek bir küresel aktör' olmak için askeri üsler kuracak

Ülkesinin Karayipler’de ve Güney Doğu Asya’da yeni birer askeri üs açmaya hazırlandığını söyleyen İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmalarının ardından “gerçek bir küresel aktör” olacaklarını ifade etti.

Birleşik Krallık vatandaşlarının AB’den ayrılış sonrası ülkenin uluslararası etkisinin azalacağı düşüncesine kapılmaması gerektiğini söyleyen Williamson, the Telegraph’a yaptığı açıklamada, “AB’den ayrıldıktan sonraki geleceğimiz hakkında kesinlikle çok daha iyimser olmalıyız.” diye konuştu.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ulus olarak en önemli anlarından birinin arifesinde olduklarını açıklayan Williamson, “Nihayet dünyanın bizden oynamamızı beklediği rolü üstlenebileceğiz.” dedi.

“Süveyş Kanalı’nın Doğusu stratejisine geri döneceğiz”

İngiltere’nin ulusal bakış açısının onlarca yıldır AB tartışmalarıyla boyandığını söyleyen İngiltere Savunma Bakanı Williamson, “Bir kez daha küresel oyuncu olacağımız gün bugündür. İnanıyorum ki, silahlı kuvvetlerimiz bu konuda önemli bir rol oynayacaktır.” sözlerini kullandı.

Birleşik Krallık’ın Malezya, Singapur, İran Körfezi ve Maldivler’deki askeri üslerinden çekilmeden önceki “Süveyş Kanalı’nın Doğusu” stratejisine döneceğini açıklayan Williamson, “Açıkça ortaya koyulması gerekiyor ki, bu strateji, İngiltere’yi bir kez daha küresel bir ulus haline getirecektir.” ifadelerini kullandı.

İki yeni üs nereye inşa edilecek?

Halihazırda Kıbrıs, Cibraltar, Falkland Adaları ve Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia’da kalıcı askeri operasyon üslerine sahip olan İngiltere’nin açacağı iki yeni üs, Savunma Bakanı Gavin Williamson’a yakın kaynaklara göre; Singapur, Güney Çin Denizi’ndeki Brunei, Montserrat veya Karayipler’deki Guyana’ya inşa edilecek.

“Bizden liderlik etmemizi bekliyorlar”

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Karayip ülkelerinin yanı sıra Afrika uluslarıyla derin ilişkiler kurması gerektiğini söyleyen Williamson, “Bu ülkeler bizden ahlaki, askeri ve küresel liderlik bekliyor.” diye konuştu.