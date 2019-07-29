İngiltere´deki Social Metrics Commission'ın (SMC) hazırladığı rapora göre, ülkede 14 milyon 300 bin kişinin maddi açıdan geçinmekte zorlandığı bildirildi.

Rapora göre, bu sayının toplamını, 8.3 milyonunu çalışma yaşındaki yetişkinler, 4.6 milyonunu çocuklar ve 1.3 milyonunu emeklilik yaşındaki yetişkinler oluşturuyor.

Metro gazetesinin aktardığı raporda, aralarında 2.3 milyon çocuğun bulunduğu 7 milyon kişinin önceki üç yılın en az ikisini yoksulluk içinde yaşadığı ve bunun da `kalıcı yoksulluk´ olarak değerlendirildiği bildirildi. Ayrıca rapora göre, yaklaşık 6.8 milyon yoksulun, aile üyelerinden biri engelli olarak yaşamını sürdürüyor.

SMC hazırlanan raporun, yeni İngiltere Başbakanı Boris Johnson´ın nasıl bir sorunla yüzleşeceğini gösterdiğini belirtti.

Johnson geçtiğimiz hafta, ihmal edilen şehirlere, 3.6 milyar Sterlin yatırım yapılacağını, ayrıca barınma ve suç konusunda yeni adımlar atacağını açıklamıştı.