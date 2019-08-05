28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5585
  • 6,2105
  • 259.602
  • 99874.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de 17 yaşındaki genç, 6 yaşındaki çocuğu 10'uncu kattan attı

İngiltere'deki Tate Modern Müzesi'nde 17 yaşındaki genç, 10'uncu kattan 6 yaşındaki çocuğu attı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken; genç, polis tarafından gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Londra´daki Tate Modern müzesinin 10´uncu katından 6 yaşında bir çocuk düştü. İlk belirlemelere göre, çocuğun aşağıya atıldığı ortaya çıktı ve 17 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Çocuğun, müzenin 5´inci katında bulunan çatıya düştüğü, helikopter ile hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu, ancak hayati tehlikeyi atlattığı duyuruldu.  
 
 
`ÇOCUKLARIMA ONDAN UZAK DURMASINI SÖYLEDİM´
 
 
Yerel medyaya şüpheli hakkında konuşan görgü tanığı Nancy Barnfield, "Her yerde bizi takip etti. Çocuklarıma o adamdan uzak durmalarını söyledim. Çok garip davranıyordu. Ellerini sürekli arkasından tuttu, sadece insanları izliyordu. Bir an gözden kaybolduğunda, bir kadın, "Oğlum, oğlum!" diye bağırıyordu ve insanlar adamı tutuyordu" dedi.
 
 
KAÇMASINI ENGELLEMEK İÇİN TUVALETE KİTLENDİ
 
 
Daha sonra şüpheli gencin çevredekiler tarafından zapt edildiği ve kaçmasını engellemek için tuvalete kitlendiği belirtildi. Sağlık ekipleri ise çocuğa düştüğü çatı katında müdahale ederken; müzenin kapıları kapatıldı ve ziyaretçilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.
 

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasındaki görüşme başladı

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasındaki görüşme başladı

Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL

Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL

Badou Ndiaye sürprizi! Anlaştığı takım ortaya çıktı

Badou Ndiaye sürprizi! Anlaştığı takım ortaya çıktı

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

Türkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

Türkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Hong Kong´da otomobil eylemcilerin arasına daldı

Hong Kong´da otomobil eylemcilerin arasına daldı

Duyanlar şaşırıyor: Karadeniz'de bir ilk!

Duyanlar şaşırıyor: Karadeniz'de bir ilk!

Hicretin mucizevi dağı: Sevr

Hicretin mucizevi dağı: Sevr

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA