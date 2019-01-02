İngiltere'de 18 şirkete kripto ticareti nedeniyle soruşturma
Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi (FCA), ülke genelinde 18 şirket hakkında, kripto para birimi ticareti yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
- DHA
FCA yayınladığı duyuruda, kripto para birimleri ticareti yaptıkları nedeniyle 18 şirket üzerinde başlatılan soruşturmanın yanında, bir düzineden fazla şirkete uyarı yapıldığını belirtti.
Duyuru, soruşturma sonucu üzerinde önyargı oluşturmama sebebiyle şirketlerin adını gizli tutarken, otorite Aralık ayında kripto para birimleri ticareti eylemleri kapsamında 67 şirket üzerinde de soruşturma başlatmış ve suçlu bulunan 49 şirket kapatılmıştı.
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