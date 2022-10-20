İngiltere'de '2. Demir Leydi' dönemi 44 günde bitti... Koltuğun yeni adayları kim?

6 Eylül'de koltuğu Boris Johnson'dan alan Liz Truss bugün öğle saatlerinde Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde bir konuşma yaptı. Truss, konuşmasında geçen ayki mini bütçenin ardından İngiltere'yi saran ekonomik kaosa atıfta bulundu. Muhafazakar Parti'yi bölen ekonomi programı nedeniyle başbakanlıktan istifa ettiğini söyledi. Oysa daha geçen ay Liz Truss Başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada Britanyalılara "fırtınayı atlatabileceklerini" söylemişti. İstifa İngiltere gündemine bomba gibi düştü ve Truss'un yerine gelecek isim için fısıltılar çoktan başladı.

Bu açıklama ile Truss'ın başbakanlık görevi 44 günde sona ermiş oldu. Böylece İngiltere tarihinde en kısa koltukta kalan başbakan olarak tarih sayfalarında yerini aldı.

Truss, yaptığı açıklamada, "Halefim seçilene kadar görevimde kalacağım" dedi, istifasını Kral 3. Charles'a sunduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

YENİ İNGİLTERE BAŞBAKANI NE ZAMAN SEÇİLECEK?

İngiltere'nin yeni Başbakanı'nın iki hafta içerisinde partide yapılacak oylama sonucu belirleneceği açıklandı.

Kulislerde konuşulan bazı isimler;

En büyük bahis sitelerinin verdiği oranları bir araya getiren Oddschecker'e göre, Rishi Sunak, Liz Truss'tan sonraki Başbakan olma şansı en yüksek olan kişi. Sunak'ın Muhafazakarlığının Truss'unkinden daha az katı olduğunu da düşünülüyor. Penny Mordaunt ise sıralamada üçüncü olarak görülüyor.



Ben Wallace

Savunma bakanı ve eski asker, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destekte oynadığı rol nedeniyle büyük saygı görüyor. "Yaz aylarında Boris Johnson'ın yerine geçmesi için çağrıldı ve şimdi onu potansiyel olarak birleştirici bir figür olarak görecek milletvekilleri tarafından kesinlikle konuşulacak." deniyor.

Boris Johnson

Eski başbakan da konuşulan isimler arsında fakat kulislerde geri dönüşünün zor olduğu görüşünde... Eski Kültür Sekreteri ve Eski Başbakan'ın müttefiki Nadine Dorries, Johnson'ın geri dönmesi için açıkça çağrıda bulunanlardan biri.

Suella Braverman

Tartışmalı İçişleri Bakanı, yaz aylarında Boris Johnson'ın yerine geçmek için öne çıkan bir başka isimdi, ancak ikinci milletvekili oylamasından sonra elendi.

Jeremy Avı da daha önce dışişleri bakanı, sağlık bakanı ve kültür bakanı olarak görev yaptı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI LİZ TRUSS'U İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Kwarteng ve Başbakan Liz Truss, İngiltere ekonomisini büyümeye teşvik etmek için önlemlerin gerekli olduğunu savunurken BoE ve IMF bu paketin enflasyonu tetikleyeceği konusunda uyarılarda bulundu. Planın ardından Sterlin/Dolar kuru 1,14 seviyelerinden 1,03'e kadar gerilerken İngiltere Merkez Bankası'nın müdahaleleri ile kur tekrar toparlandı.

Sonrasında14 Ekim'de Kwasi Kwarteng görevden alındı ve yerine gelen Jeremy Hunt, gelir vergisini düşürme planının tamamen iptal edildiğini açıkladı. 23 Eylül'de açıklanan ve geri adım atılan paketteki maddelerden bazıları şöyleydi zenginler için gelir vergisi indirimi ve kurumlar vergisinin oranındaki artışın iptali bulunuyordu.

Star Gazetesi