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Dünya

İngiltere'de 3 kişi Rusya adına casusluk şüphesiyle tutuklandı

İngiltere'de Rusya adına casusluk yaptıkları şüphesiyle 3 Bulgaristan vatandaşının geçtiğimiz şubat ayında tutuklandıkları ortaya çıktı.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 20:53 - Güncelleme:
İngiltere'de 3 kişi Rusya adına casusluk şüphesiyle tutuklandı
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İngiltere'de 3 Bulgaristan vatandaşının geçtiğimiz şubat ayında Rusya adına casusluk yaptıkları şüphesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ve büyük bir ulusal güvenlik soruşturmasıyla bağlantılı olarak sahte kimlik belgelerini "uygunsuz niyetle" bulundurmak ve Rus güvenlik servisleri için çalışmakla suçlandığı ifade edildi. Resmi Sırlar Yasası kapsamında tutuklanan 3 şüphelinin daha sonra Kimlik Belgeleri Yasası kapsamında suçlandığı belirtildi.

Şüphelilerden ele geçirilen belgeler arasında İngiltere, Bulgaristan, Fransa, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan ve Çekya için pasaportlar, kimlik kartları ve diğer belgeler yer alıyor.

Tutuklanan 45 yaşındaki Orlin Roussev, 41 yaşındaki Bizer Dzhambazov ve 31 yaşındaki Katrin Ivanova'nın uzun yıllardır İngiltere'de yaşadıkları ve çeşitli işlerde çalıştıkları aktarıldı. Roussev'in Rusya'da iş anlaşmaları yaptığı ifade edilerek, eskiden Bulgaristan Enerji Bakanlığında danışman olarak görev yaptığı belirtildi.

Üç şüphelinin gelecek yıl ocak ayında başkent Londra'da yargılamalarına başlanacağı açıklanırken, şüphelilerin henüz kendilerine yöneltilen suçlamalara itiraz etmedikleri aktarıldı.

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