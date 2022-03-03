İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

AA 3 Mart 2022 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 17:34

İngiliz Otomobil Kulübü'nün (RAC) verilerine göre, ülkede benzinin litre fiyatı ortalama 1,52 sterlin, dizelin litre fiyatı ise 1,55 sterlini aşarak rekor kırdı.

RAC Sözcüsü Simon Williams, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İngiltere'de tüketicilerin akaryakıtta pompa fiyatına ne kadar ödeyeceği, dolar üzerinden ticareti yapılan petrolün fiyatına göre belirleniyor." ifadesini kullandı.

Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle küresel enerji fiyatlarının da hızla arttığını belirten Williams, buna paralel olarak akaryakıt fiyatlarının da yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini kaydetti.

İngiltere'de ocak ayında yüzde 5,5 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyonun, yıl içinde yüzde 7 seviyesini aşması bekleniyor.