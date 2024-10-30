İngiltere alarmda! M çiçeğinin yeni varyantı tespit edildi

UKHSA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati geçmişi bulunan bir kişide Mpox virüsünün klad 1b varyantı görüldü.

Bu kişinin Londra'daki Royal Free Hospital'daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı belirtilirken ülkede 2022'den beri düşük bulaşıcılık seviyesinde Klad 2 varyantının bulunduğu ifade edildi.

Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.

- ⁠M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.