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Dünya

İngiltere'de ayı kürkü kepler için 1 milyon sterlin ödeme yapıldı

Hayvanlara Etik Muamele İçin İnsanlar (PETA) isimli hayvan hakları organizasyonu, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Kral Muhafızları'nın ayı kürkü keplerine vergi mükelleflerinin parasını harcadığını, 9 yılda bu kepler için 1 milyon sterlin ödeme yapıldığını duyurdu.

DHA13 Eylül 2024 Cuma 16:17 - Güncelleme:
İngiltere'de ayı kürkü kepler için 1 milyon sterlin ödeme yapıldı
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PETA'dan yapılan açıklamada, "Kral Muhafızları tarafından giyilen tek bir ayı kürkü kepin Birleşik Krallık vergi mükellefine ne kadara mal olduğunu biliyor musunuz? PETA tarafından kısa süre önce elde edilen kayıtlara göre, Savunma Bakanlığı (MoD) tarafından satın alınan keplerin fiyatı yüzde 30'un üzerinde arttı. Her biri artık 2 bin 40 sterline mal oluyor. En iyi suni kürk üreticisi ECOPEL, kepler için 10 yıl boyunca ücretsiz olarak lüks bir suni kürk teklif etti ve bunun her zaman ayı kürkünden daha ucuz olacağına söz verdi. Teklif son sekiz yıldır masadaydı ve bu süre zarfında 500'den fazla ayı katledildi ve kürkleri Savunma Bakanlığı tarafından satın alınan keplere dönüştürüldü" denildi.

"HÜKÜMET HALKIN İSTEKLERİNE KULAK VERMELİ"

PETA açıklamasında The Times'a ait Populus anketine de yer verdi. Açıklamada, Birleşik Krallık halkının yüzde 75'inin söz konusu kepler için harcanan paranın, 'devlet fonunun kötüye kullanımı' olarak gördüğü belirtildi. Açıklamada, "Hükümet, halkın, parlamentonun ve muhafızların isteklerine kulak vermeli ve Kanada'nın zalim ayı avcılığı endüstrisini, güzel sahte kürkleri bedavaya elde edebilecekken desteklemeyi bırakmalıdır" denildi.

9 YILDA 1 MİLYON STERLİN

PETA, keplerin birim fiyatının 2 bin 40 sterlin olduğunu, 2023'te 24 kep alındığını ve bunun maliyetinin 48 bin sterlinden fazla olduğunu, ayrıca 2016'dan bu yana kepler için 1 milyon sterlin harcama yapıldığına dikkat çekti.

2017 ve Temmuz 2024 tarihleri arasında İngiltere Savunma Bakanlığı'nın toplamda 526 kep aldığını, bu kepler için yaklaşık olarak kep sayısı kadar da ayının öldürüldüğünü vurguladı.

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