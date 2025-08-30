İngiltere'de belediyeler borç batağına saplandı. İskan ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın verilerine göre, Nisan 2025 itibarıyla Birleşik Krallık'taki belediyelerin toplam borcu, 122,2 milyar sterlin oldu. Ülke genelinde belediyelerin bir önceki yıl 114,5 milyar sterlin seviyesinde olan toplam borçlarının bir yıl içerisinde yüzde 7 oranında arttığı kaydedildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde ise belediyelerin borçlarının ülke genelinde kişi başı yaklaşık bin 700 sterlin borca tekabül ettiği detayına yer verildi. Mali kriz, yerel yönetimleri günü kurtarabilmek adına okulları, huzurevlerini ve spor kulüpleri gibi birçok kamu tesisini satışa çıkarmak zorunda bıraktı. Araştırmalar, belediyelerin borçlarını kapatmak üzere sadece geçtiğimiz yıl içinde 2,9 milyar sterlin değerinde mülkün satışını gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

GLOUCESTERSHİRE HAVALİMANI 25 MİLYON STERLİN KARŞILIĞINDA SATILDI

Borç batağındaki Cheltenham Belediye Meclisi ve Gloucester Belediye Meclisi'nin ortak mülkiyetindeki Gloucestershire Havalimanı, 25 milyon sterlin karşılığında satıldı. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmının borç ödemeleri için kullanılacağı bildirildi.

BRİSTOL BELEDİYESİ'NİN BORCU YARIM MİLYAR STERLİN ARTIŞ GÖSTERDİ

Yerel basındaki haberlerde, sadece geçtiğimiz yıl içinde borcu yaklaşık yarım milyar sterlin artış gösteren Bristol Belediyesi'nin eğitim bütçesindeki açığı kapatabilmek adına mülklerini ayrım gözetmeksizin satma yoluna gideceği kaydedildi. Belediyenin konut hizmetleri için para toplamak amacıyla da bin 200'den fazla sosyal konutu satmayı düşündüğü bildirildi.

İŞ YERLERİ VE SANAYİ TESİSLERİ DE SATIŞTA

Mülklerini satabilmek için hükümetten yetki alan 30 belediye arasında yer alan Somerset Belediyesi, mağazalar ve iş yerlerini satışa çıkarırken, Swindon Borough ise borçlarını ödeyebilmek üzere 16 milyon sterlin değerindeki iki sanayi tesisini satışa koydu.

Swindon Borough Belediye Meclisi'nin mali işlerden sorumlu üyesi Kevin Small, 2024'te 23,9 milyon sterlin seviyesinde olan borcun 2025'te 395 milyon sterlin seviyesine yükselmesini belediyenin altyapı ve sosyal tesislere yatırımlarıyla açıkladı. Small, "Söz konusu mali yılda belediye, halk yararına altyapı, konut ve çeşitli tesislere 75 milyon sterlin yatırım yaptı" diye konuştu. Borçlanılan paranın geri dönüşüm kamyonları, yeni müze ve sanat galerisi ve korunmaya ihtiyaç duyan bireyler için yeni sistemler gibi projelere harcandığını ifade eden Small, artık ihtiyaç duyulmayan kamu mülklerinin satılmasının uygun olduğunu ve bu şekilde vergi mükelleflerinin parasının muhafaza edildiğini söyledi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ ŞUBAT AYINDA SATIŞA İZİN VERDİ

Şubat ayında birçok belediye için bütçe kurallarını gevşeterek varlıklarını satma yetkisi sağlayan İngiliz hükümeti ise yerel yönetimlerin mevcut finansman sistemlerinin bozuk olduğu açıklamasında bulundu. İskan ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belediyeler, kendi bütçelerini yönetmekten sorumludur, ancak mevcut finansman sisteminin bozuk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kararlı adımlar atıyoruz" denildi.

Hükümet, belediyelere bu yıl tahsis edilen 69 milyar sterline ek olarak 3,4 milyar sterlin tutarında ek bir hibe fonu açıklayarak, finansman sistemini düzeltmek için reform sözü verdi.