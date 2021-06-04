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Dünya

İngiltere'de BioNTech aşısının 12-15 yaş grubuna yapılmasına onay

İngiltere'nin sağlık düzenleme kurulu, Pfizer ve BioNTech tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının 12 ile 15 yaş arasındaki kişilere yapılmasına onay verdi.

Reuters04 Haziran 2021 Cuma 14:54 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 14:55
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Daha önce ABD ve Avrupa Birliği'ndeki düzenleme kurulları Pfizer/BioNTech aşısının bu yaş grubundakilere yapılmasına izin vermişlerdi.

İngiliz İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı'nın Başkanı June Raine yaptığı yazılı açıklamada, kurumunun 12 ile 15 yaş grubundaki gençlere yapılan klinik testlerden elde edilen verileri dikkatli bir şekilde incelediğini ifade etti.

Raine, "Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısının bu yaş grubu için güvenli ve etkili olduğu ve aşının faydalarının risklerine ağır bastığı sonucuna vardık" dedi.

Öte yandan, dünyanın birçok yerinde yaşlı ve virüse karşı daha savunmasız insanlar hâlâ aşı olmayı beklerlerken, varlıklı ülkelerdeki genç insanlara aşı yapılması kaygı yaratıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), zengin ülkelerin bunun yerine aşılarını COVAX aşı programına vermelerini talep etmişti.

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