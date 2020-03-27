İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4606
  • EURO
    7,1585
  • ALTIN
    338.073
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de Birmingham Havalimanı morga dönüştürülüyor
Dünya

İngiltere'de Birmingham Havalimanı morga dönüştürülüyor

İngiltere'nin ikinci büyük kenti olan Birmingham'da korona virüs ölümlerinin hızla artması nedeni ile Birmingham Havalimanı, morga dönüştürülüyor.

27 Mart 2020 Cuma 20:29 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 20:29
ABONE OL

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. İngiltere’nin ikinci büyük kenti Birmingham’da korona virüs ölümlerinin hızla artması nedeni ile Birmingham Havalimanı, 12 bin ceset kapasiteli geçici morg haline getirilecek. Yerel Şehir Konseyi ve Birmingham Havalimanı yetkilileri arasında tesisin geçici morg olarak kullanılmasına ilişkin karar alınırken, geçici morgun ailelerin yas tutmasını ve cenaze düzenlemesini de kolaylaştıracağı ifade edildi.

İngiltere’de toplam korona virüs vakası 14 bin 543’e, hayatını kaybedenler ise 759’a ulaştı.

Dilek'in son sözü 'Anneciğim sizi çok özledim' oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi
AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.