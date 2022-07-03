İngiltere'de 100'den fazla cami üzerinde bir araştırma yapıldı.

Araştırma, bağımsız kuruluşlar olan Muslim Census ve Muslim Engagement and Development tarafından yürütüldü.

Araştırmaya göre, İslami kurumların ve camilerin yüzde 35'i yılda en az bir kez saldırıya uğradı. Saldırıların ana nedeninde İslam karşıtlığı bulunuyor.

"İSLAM KARŞITLIĞI AZALMADI, TERSİNE ARTIŞ GÖRÜLDÜ"

TRT Haber'in haberine göre, İslam karşıtlığını sırasıyla vandalizm ve hırsızlık olayları takip ediyor.

2016 yılında İngiltere'de hükümet ibadethaneleri ve camileri korumak üzere koruyucu güvenlik politikalarını hayata geçirdi. Burada asıl amaç, risk altında bulunan cami ve ibadethaneleri korumaktı. Ancak diğer taraftan bakıldığında İngiltere'de son verilere göre camilerin sadece yüzde 4'ü bu fondan faydalanabildi.

Siyasi analist Aya Delfi, İslam karşıtlığının azalmadığını, tersine bu tür olaylarda artış görüldüğüne dikkat çekiyor:

"Benim de başıma gelen ve gittikçe kötüleşen bir durum. Bu konuya dair ilk akla gelen, 2020'de Londra Merkez Camii müezzininin bıçaklanması olayı. Bu durum, kesinlikle büyüyen bir hastalık. Ancak muhafazakar hükümetin iktidara gelmesi ve esasen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı üzerine kurulu Brexit kampanyası ile bu iyice artmış durumda."

SALGIN SIRASINDA CAMİLERE SALDIRILAR YÜZDE 15 ARTTI

Araştırma, başka çarpıcı verileri de ortaya çıkardı.

Buna göre yaklaşık 3 milyon 300 binden fazla Müslüman'ın yaşadığı İngiltere'de, koronavirüs salgını döneminde camilere fiziki saldırılarda yüzde 15 artış görüldü.

İslam karşıtı saldırıya maruz kalan veya tehdit alan camilere dair vakaların yüzde 85'i polise bildirildi. Polisin ise ancak bunların yarısına dair etkili bir süreç yürütebildiği belirtiliyor.