"British Future" isimli düşünce kuruluşunun yapığı araştırmada, İngiltere'deki seçmenlerin yüzde 14'ünün farklı etnik gruplardan geldiği belirtildi. Bu durumun dün yapılan genel seçimler sonrası Meclise de yansıdığı aktarılan araştırmada, farklı etnik kökenlerden 87 milletvekilinin parlamentoya girmeye hak kazandığı, bu sayının da tüm milletvekillerinin yüzde 13'üne denk geldiği ifade edildi.

Azınlıklardan gelen milletvekili sayısının, 2019 seçimlerinden bu yana 21 kişi arttığına işaret edilen araştırmada, bu milletvekillerinin 66'sının İşçi Partisi sıralarında yer aldığı kaydedildi. Araştırmada, azınlık milletvekillerinden 13'ünün Muhafazakar Parti'de yer aldığı, 4'ünün bağımsız aday olarak parlamentoya girdiği belirtildi. Farklı kökenlerden gelen milletvekillerinin 48'inin de kadın olduğu bilgisi araştırmada yer aldı.

British Future Direktörü Sunder Katwala, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni oluşan parlamentonun toplumdaki çeşitliliği en iyi şekilde yansıttığını belirtti.

Parlamentonun her 7 milletvekilinden 1'inin farklı etnik grupları temsil edecek şekilde oluştuğunu vurgulayan Katwala, "Bu durum, etnik çeşitliliğin ana siyasi partiler arasında nasıl yeni bir norm haline geldiğinin altını çiziyor." değerlendirmesini yaptı.

Katwala, kapsayıcılık ve çoğulculuğun daha iyi politikayı garanti etmediğine dikkati çekerek, "Irk tartışmalarımız her zamanki gibi kutuplaşma gibi hissettirebilir ancak çok seslilikteki payı önemlidir. Etnik grupların sorunları, yeni Avam Kamarası gündemine geldiğinde azınlık milletvekilleri, kendi deneyimlerini aktarmak için orada olacaklar" dedi.