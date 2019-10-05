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İngiltere’de çift katlı yolcu otobüsü yan yattı: Çok sayıda yaralı var

İngiltere’de çift katlı bir otobüs yoldan çıkarak yan yattı. Polis, 1’i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

  • DHA
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Kaza, Devon bölgesinde bulunan Totnes kasabası ve Paignton sahil kasabası yolu üzerinde meydana geldi. Yerel saat ile 11.00 civarı meydana gelen kazada Plymouth şehrine seyretmekte olan çift katlı bir otobüs yoldan çıkarak yan yattı. Olay yerine ilkyardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün yan yatması sonucu içeride mahsur kalan yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı.
 
Yerel medyaya olayla ilgili konuşan bazı görgü tanıkları, kazayı gördüklerinde yardım etmek için durduklarını ancak çok fazla yaralı olduğunu söyledi.
 
Öte yandan polis yaptığı açıklamada, kazada 1’inin ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

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