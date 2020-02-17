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Dünya

İngiltere'de Dennis Fırtınası 3 kişinin ölümüne yol açtı

İngiltere'yi hafta sonunda etkisi altına alan Dennis Fırtınası bazı kentlerde sele yol açarken, en az 3 kişi hayatını kaybetti.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi16:08 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:08

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kent şehri açıklarında 2 kişi denizde hayatını kaybederken, Galler’in güneyinde bir kişi de nehre düşerek öldü. Ülkenin farklı bölgelerinde 3 kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

Fırtınanın etkisinin en fazla hissedildiği Galler’in güney bölgesinde su, son 40 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşırken, su altında kalan kasabalarda evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, ülke genelinde binden fazla evin selden etkilendiğini bildirdi.

Pek çok demiryolu hattında seferler iptal edilir veya ertelenirken, bazı otoyollar da trafiğe kapandı.

İngiltere’nin kuzeydoğusunda York kentinde Ouse Nehri normal seviyesinin 4,36 metre üstüne yükseldi, nehrin tehdit ettiği evler kum torbalarıyla çevrelenerek koruma altına alındı.

İngiltere genelinde 634 noktada sel uyarısı yapıldı. İngiliz hükümeti selden etkilenen Nottinghamshire, Leicestershire, Derbyshire, Shropshire, Telford, Worcestershire ve Herefordshire bölgeleri için acil durum bütçesi ayırdığını açıkladı. Galler’de 50, İskoçya’da da 20 noktada sel uyarısı yapıldı.

Bazı bölgelere 48 saat içinde bir aylık yağmurun düştüğü ülkede, rüzgarın hızı da yer yer saatte 140 kilometreyi aştı.

Ülkede çeşitli bölgelerde sel tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor.

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