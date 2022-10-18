İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2022 Çarşamba / 24 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5935
  • EURO
    18,3439
  • ALTIN
    987.625
  • BIST100
    3841.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de ekonomik belirsizlik konut fiyatlarını vurdu
Dünya

İngiltere'de ekonomik belirsizlik konut fiyatlarını vurdu

İngiltere'de konut fiyatları, ülkede yaşanan ekonomik belirsizlikler ve piyasa gerilimlerine rağmen ekimde yükseliş gösterdi.

AA18 Ekim 2022 Salı 23:36 - Güncelleme:
İngiltere'de ekonomik belirsizlik konut fiyatlarını vurdu
ABONE OL

İngiliz emlak şirketi Rightmove'dan yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının ekimde yüzde 0,9 arttığı, ortalama konut fiyatlarının 371 bin 158 sterline yükseldiği belirtildi.

Şirketin açıklamasında, ülkede son dönemde yaşanan ekonomik belirsizliklerin ve gerilimlerin etkisiyle konut kredi faizlerinin arttığı, ev sahibi olmak isteyenlerin satış anlaşmalarını bir an önce tamamlamak istediği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede ilk defa konut sahibi olanların bu ayın ilk iki haftasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azaldığı aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.