İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2022 Cuma / 3 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6063
  • EURO
    18,5993
  • ALTIN
    994.888
  • BIST100
    3934.52
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir
Dünya

İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir

İngiltere'de okullarda haftanın dört günü eğitim verilmesi tartışılıyor. Uygulamayı savunanlar giderek büyüyen enerji krizinde ciddi tasarruflar sağlanabileceğini iddia ediyor.

TRT Haber28 Ekim 2022 Cuma 07:49 - Güncelleme:
İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir
ABONE OL

Evden çalışma, uzaktan eğitim derken Avrupa'da okul ve iş yerlerinde geçen süreleri azaltma tartışmaları yaşanıyor.

İzlanda'da geçen yıl haftada 4 gün okula gitme uygulaması başarılı olunca İngiltere'de aynı uygulamaya gidilmesi tartışması başladı.

Haftada 4 gün eğitimle enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor

İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği, artan maliyetlere dikkati çekti.

Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.

VELİLERDEN ELEŞTİRİ

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.