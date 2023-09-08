İngiltere'de firari eski askerin başına ödül kondu

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, terörle mücadele birimleri ve destek alınan diğer birimlerden 150 personelle Londra genelinde Khalife'yi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Hapisten kaçtığı HMP Wandsworth yakınlarındaki ilçe merkezindeki bir gazete bayisinden yapılan ihbarda Khalife'nin eşgaline uygun bir kişinin görüldüğü belirtilen açıklamada, ihbara göre bir kamyondan uzaklaşan kişinin Wandsworth ilçe merkezi yönüne yürüdüğünü belirtti.

Polis, söz konusu kamyonun, yapılan aramalar kapsamında Khalife'nin görüldüğü andan kısa süre sonra durdurulup arandığını da açıkladı.

Açıklamada bu aramada kamyonun altında bazı kayışlar bulunduğu belirtilirken polis, Khalife'nin kendisini kamyona bağlamak için kayış kullandığını tahmin ediyor.

- Doğal yaşam parkı Richmond kapatıldı

Londra Polisi ayrıca Khalife'nin yakalanmasına yardım edenlere 20 bin sterlin (670 bin Türk Lirası) para ödülü verileceğini de duyururken, Khalife'yi görenlerin 999 numaralı acil durum hattını, bilgi aktarmak isteyenlerin ise 101'i aramalarını istedi.

Vatandaşlar ayrıca Khalife'ye ilişkin bir görüntü çekerse UK Image Appeal sitesine de yükleyebilecek.

Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Müdürü Dominic Murphy de yaptığı açıklamada, çarşambadan bu yana 100'den fazla ihbar aldıklarını söyledi.

Khalife'nin Wandsworth'ta görülmesinin en önemli bilgilerden biri olduğunu kaydeden Murphy, eski askeri cezaevine geri götürmek için tüm polis gücü ve işbirliği yapan kurumlarla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan Khalife'yi bulmak için çarşambadan bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah erken saatlerde İngiltere'nin en büyük parklarından Richmond Park ziyarete kapatıldı.

"Kraliyet Parkları" arasında en büyük ikinci doğal yaşam parkı olan Richmond'ın tüm giriş çıkışını tutan polisler, iki helikopterle parkta arama yaptı. Polis, aramalar kapsamında çeşitli yollarda ve havalimanlarında da trafiğe ve uzun sıralara sebep olacak şekilde arama yapmıştı.

Londra Metropolitan Polisi, Khalife'nin kaçarken üzerinde bulunan kıyafetlerle aynı türden kıyafetlerin de fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.

- Patlayıcı bırakmak, resmi bilgileri sızdırmak ve terör şüphelileriyle temastan tutukluydu

Çarşamba günü yerel saatle sabah 07.50'de Londra'daki HMP Wandsworth hapishanesinden kaçan Khalife, son olarak kırmızı ve beyaz renkli, kareli pantolon, beyaz gömlek ve bot giyerken görüntülenmişti.

İlk olarak 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkan ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Khalife, terör saldırısı yapacağı ya da azmettireceği tahmin edilen bir kişiye bilgi sağlamak, patlama veya yanmaya sebep olarak kendine, başkasına ya da bir mülke zarar verecek şekilde şüpheli eşya yerleştirmek ve Resmi Sırlar Yasası'na aykırı olacak şekilde düşmanların faydasına bilgi, belge, doküman sağlamak, kayıt yapmak, yayın yapmak ve bu kişilerle temasa geçmek suçlarından yargılanıyor.

Hakkındaki iddialar nedeniyle 22 Mayıs'ta askerlikten atılan Khalife'nin bir sonraki duruşmasının 13 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Khalife'nin kaçtığı HMP Wandsworth hapishanesi, ülkenin en büyük cezaevlerinden biri olarak biliniyor. Geçmişte yazar Oscar Wilde, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ve Alman tenisçi Boris Becker gibi isimlerin yattığı hapishanede sadece erkek mahkumlar tutuluyor.