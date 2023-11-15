İngiltere'de Gazze için ateşkes çağrısı: Binlerce kişi toplandı

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının davetiyle parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi, Filistin lehine sloganlar atarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

Parlamento önünde kurulan platformdan eyleme katılanlara seslenen Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal, Gazze'de yakınlarını kaybetmiş 3 PSC üyesinin bugün milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi.

Üyelerin milletvekillerine ölenler adına ve gelecek günlerde öldürülebilecekler adına seslendiğini kaydeden Jamal, "Ateşkes önergesine 'hayır' oyu verecek milletvekillerinin ahlaki zayıflığını tarif edecek cümle bulamıyorum." dedi.

Jamal, ateşkes yerine çatışmalara insani ara verilmesini, bombardımanın geçici olarak durması, ardından İsrail'in evleri ve hastaneleri vurmaya devam etmesi anlamına geldiğini belirtti.

Savaş suçları ve soykırım üzerine çalışan 800 akademisyenin Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiğini belirten Jamal, "17 yıllık abluka Gazze'yi insan yaşamına uygun olmayan bir hale getirdi. Her 4 dakikada bir Filistinli, her 10 dakikada bir Filistinli çocuk öldürülüyor." diye konuştu.

Jamal, İsrailli siyasetçilerin "soykırım isteyen" söylemlerine işaret ederek "Ateşkese karşı oy kullanmak, soykırım devam edebilir demektir. Biliyoruz ki milletvekillerinin çoğunluğu evet oyu kullanmayacak. Ama evet oyu kullanacakların olması önemlidir. Baskılarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerine ateşkes çağrısı yapan 350 binin üzerinde ateşkes çağrısı mektubu yollandığının altını çizen Jamal, ateşkes ilan edilene, işgal sona erene kadar protestoya ve boykota devam edeceklerini dile getirdi.

"ATEŞKESE HAYIR DEMEK DAHA FAZLA SİVİL KATLİAMI DEMEKTİR"



Britanya Filistin Forumu'ndan Mazhar İbrahim de yaptığı konuşmada, Gazze'de işlenen suçların tüm dünyanın ve İngiltere hükümetinin gözü önünde işlendiğini söyledi.

"İsrail tüm sınırları aştı. Tüm sözleşmeleri ve savaş kurallarını ihlal etti." diyen İbrahim, buna rağmen İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İbrahim, ateşkes çağrısı yapılmamasının daha fazla çocuğun öldürülmesine yeşil ışık yakmak anlamına geldiğini de belirterek, "Ateşkese hayır demek daha fazla evi bombalayarak içinde yaşayanların üzerine yıkmak demektir. Ateşkese hayır demek daha fazla sivil katliamı demektir. Ateşkese hayır demek daha fazla sivil altyapının yok edilmesi demektir." diye konuştu.

"Downing Sokağı ateşkese ikna olana kadar İsrail kaç bebek daha öldürmeli?" diye soran İbrahim, "İsrail, Gazze'yi modern insanlık tarihinin gördüğü en büyük toplama kampına çevirdi." ifadesini kullandı.

Lordlar Kamarası Üyesi Natalie Bennett de yaptığı konuşmada, İngiltere'nin tutumunun uluslararası hukukun ihlali ve toplu cezalandırmaya karşı çıkmak, Gazzelilerin haklarına ise sahip çıkmak olması gerektiğini söyledi.

Ateşkes çağrısı yapmak için parlamento önünde toplananlar arasında Londra'da yaşayan Ortodoks Yahudiler de yer aldı.

AA muhabirine konuşan Jakob Miller, "Siyonistlerin geçen ay Gazze'de yaptıkların ve son 75 yıldır Filistinlilere karşı yaptığı soykırımı kınamak için buradayız." diye konuştu.

Miller, milletvekillerini, ateşkes ve özgür Filistin için oy kullanmaya davet etti.