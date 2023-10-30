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Dünya

İngiltere'de Gazze için ateşkes çağrısında bulunan siyasetçi görevden alındı

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 22:15 - Güncelleme:
İngiltere'de Gazze için ateşkes çağrısında bulunan siyasetçi görevden alındı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Paul Bristow'dan kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumların ardından hükümetteki görevinden ayrılması istendi" denildi.

"ARTIK RAHATÇA KONUŞABİLİYORUM"

Görevden alınmasının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Bristow, "Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum. Keyif aldığım bir işten ayrıldığım için pişmanlık duyuyorum. Ancak seçmenlerimin çoğunun derinden önemsediği bir konu hakkında artık rahatça konuşabiliyorum" dedi.

"BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ VE BİR MİLYONDAN FAZLASI YERİNDEN EDİLDİ"

Bristow geçtiğimiz perşembe günü Başbakan Sunak'a yazdığı mektubunda, "Seçmenlerim ve ben, şu anda Gazze'de ortaya çıkan yürek parçalayıcı ve yıkıcı insani krizden derin üzüntü duyuyoruz. Binlerce kişi öldürüldü ve bir milyondan fazlası yerinden edildi. Bunun İsrail'i nasıl daha güvenli hale getirdiğini veya herhangi bir şeyi daha iyi hale getirdiğini anlamak zor" ifadelerini kullanmış, Filistinlilerin Hamas'ın saldırılarından dolayı toplu olarak cezalandırılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Kalıcı ateşkesin hayat kurtaracağını belirten Bristow, ateşkesin yardımların en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlayacağını aktarmıştı.

BRİSTOW'UN SEÇİM BÖLGESİNİN YÜZDE 18'İ MÜSLÜMAN

Çok sayıda muhalefet milletvekili ateşkes çağrılarına destek verirken, az sayıda muhafazakar milletvekili bunu destekledi. Son nüfus sayımına göre, Bristow'un seçim bölgesi Peterborough'ta yaklaşık yüzde 18'i Müslümanlardan oluşuyor.

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