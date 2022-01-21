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Dünya

İngiltere'de güncel koronavirüs rakamları açıklandı

İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 95 bin 787 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 709 bin 59'a yükseldi.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 19:50 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 19:50
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İngiltere'de Kovid-19 salgınında vaka sayıları 100 binin altına düştü. Ülkede son 24 saatte 95 bin 787 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 709 bin 59'a yükseldi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 153 bin 490'a ulaştı. İngiltere'de 664'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 976 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 65 bin 203 kişiye hatırlatıcı Kovid-19 aşısının yapılmasıyla 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 63,9'unun 3 doz aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 33 bin 674 kişinin 2'nci doz, 17 bin 806 kişinin ise 1'inci doz Kovid-19 aşısını aldığı belirtildi. Ülkede nüfusun yüzde 90.7'si en az 1 doz, yüzde 83,6'sı ise iki doz aşılandı.

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