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Dünya

İngiltere'de halk sandık başında! Oy verme işlemi başladı

İngiltere'de halk, ülkeyi 5 yıl yönetecek yeni kadroları belirlemek için sandık başında. Toplamda 4 bin 515 adayın 650 sandalyeli Avam Kamarası'na girmek için yarışacağı seçimde oy kullanma işlemi Türkiye saati ile gece yarısı sona erecek.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
İngiltere'de halk sandık başında! Oy verme işlemi başladı
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Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi 22.00'de (TSİ 00.00) sona erecek ve bu saatten itibaren seçim bölgelerinden tek tek sonuçların gelmesi beklenirken mecliste oluşacak genel tablonun ise 5 Temmuz sabah saatlerinde netleşeceği tahmin ediliyor.

ANKETLERDE İŞÇİ PARTİSİ ÖNDE

Araştırma firmalarının yaptığı anketlerde ana muhalefetteki İşçi Partisinin açık ara farkla ipi göğüsleyeceği görülürken iktidardaki Muhafazakar Partinin ise hezimet yaşayacağı öngörülüyor. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Partinin sandalye sayısının 100'lere kadar gerileyeceği tahmin edilirken anketler İşçi Partisinin 400'ün üzerinde sandalye kazanacağına işaret ediyor.

PARLAMENTO RENKLENEBİLİR

Anketler, aşırı sağcı Reform UK Partisinin yanı sarı Liberal Demokrat Parti, İskoçya Ulusal Partisi ve Yeşiller Partisinin Avam Kamarası'nda birden fazla sandalyeyle temsil edileceğini, Kuzey İrlanda ve Galler'i temsil eden partilerin de parlamentoda yer alabileceğini gösteriyor.

FİLİSTİN YANLISI BAĞIMSIZ ADAYLAR

Halk sandık başına giderken, Filistin yanlısı bağımsız adaylar da parlamentoya girmek için yarışıyor. Bu adaylar arasında Nelson Mandela'nın ilk seçiminde Güney Afrika'da meclise giren Yahudi kökenli Andrew Feinstein de bulunuyor. Feinstein, seçimin favorisi İşçi Partisinin lideri Keir Starmer'la aynı seçim bölgesinde yarışıyor. Feinstein, kazanarak Starmer'ın Başbakan olmasını önlemeyi amaçlıyor.

ERKEN SEÇİM KARARI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanan erken seçimin tarihinin 4 Temmuz olduğunu belirtmişti. Sunak yaptığı açıklamada, "Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz" dedi.

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