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İngiltere’de halk tercihini yaptı

İngiltere’de halk, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) tartışmaları gölgesinde son 4 yılda 3’üncü kez sandık başına gitti.

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46 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi, yerel saatle 07.00’de başladı. Sabah saatlerinden itibaren katılımın önceki seçimlere göre yoğun olduğu görülürken, 650 seçim bölgesinde toplam 3 bin 322 adayın yarıştığı seçimde, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarasının yeni üyeleri belirlendi. Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson, Dilyn adlı köpeğiyle sandık başına giderek oyunu kullandı. Başkent Londra’ya bağlı Westminster’da yer alan Metodist Kilisesi’nde oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Johnson, bu seçimin Brexit’i tamamlamak için bir şans olduğunu ve sonuçlara saygı duyacağını söyledi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise oyunu verdikten sonra yaptığı açıklamada “İngiltere’de değişimin zamanı geldi” dedi. 

İNGİLİZ BASINI OYUNU KULLANDI

İngiltere’de gazeteler manşetleriyle açıkça destekledikleri siyasi partiler için oy istedi. Ülkenin çok satılan gazetelerinden The Sun “Brexit’i kurtar” başlığıyla çıkarken, “Bugün Boris (Johnson) kazanırsa parlak bir gelecek başlayacak. Yok eğer ‘Kızıllar’ kazanırsa ışıklar tamamen sönecek” ifadelerini kullandı. Daily Mail gazetesi de benzer bir pozisyon takınırken, Daily Mirror ise ülkedeki  sorunları sayarak ana muhalefetteki İşçi Partisi’ne oy istedi. 

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