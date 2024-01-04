İngiltere'de hizmet sektörü son 6 ayın en yüksek büyümesini gösterdi

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamada, ülkede hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 53,4'e yükselerek son 6 ayın en hızlı artışını gösterdiği bildirildi.

Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi bir önceki ay (geçen yılın kasım ayı) 50,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekonomistlerin beklentisi, aralık ayında hizmet sektörü PMI verisinin 52,7 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

S&P Küresel Araştırmalar Direktörü Tim Moore, yaptığı değerlendirmede, "Hizmet sektöründe müşteri talebindeki artış, 2024 yılında küresel ekonomide iyileşme ve borçlanma maliyetlerinin önümüzdeki dönemde düşeceği yönündeki beklentilere bağlandı." ifadesini kullandı.