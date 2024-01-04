İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7781
  • EURO
    32,6934
  • ALTIN
    1952.31
  • BIST100
    7503.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de hizmet sektörü son 6 ayın en yüksek büyümesini gösterdi
Dünya

İngiltere'de hizmet sektörü son 6 ayın en yüksek büyümesini gösterdi

İngiltere'de hizmet sektörü, 2023 yılı Aralık ayında beklentinin üzerinde büyüdü.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 16:51 - Güncelleme:
İngiltere'de hizmet sektörü son 6 ayın en yüksek büyümesini gösterdi
ABONE OL

S&P Global/CIPS'ten yapılan açıklamada, ülkede hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 53,4'e yükselerek son 6 ayın en hızlı artışını gösterdiği bildirildi.

Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi bir önceki ay (geçen yılın kasım ayı) 50,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekonomistlerin beklentisi, aralık ayında hizmet sektörü PMI verisinin 52,7 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

S&P Küresel Araştırmalar Direktörü Tim Moore, yaptığı değerlendirmede, "Hizmet sektöründe müşteri talebindeki artış, 2024 yılında küresel ekonomide iyileşme ve borçlanma maliyetlerinin önümüzdeki dönemde düşeceği yönündeki beklentilere bağlandı." ifadesini kullandı.

  • ingiltere hizmet sektörü
  • 2023 büyüme
  • ingiltere

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.