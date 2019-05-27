27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0854
  • 6,8309
  • 251.768
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de iktidar partisi AP seçimlerinde hezimete uğradı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmayı (Brexit) gerçekleştirememesinin etkisiyle Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde hezimete uğradı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BBC'nin yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Brexit çıkmazı, beklendiği üzere AP seçimlerinde etkisini gösterdi.

Brexit konusunda bir anlaşmaya varamayan ülkenin geleneksel iki partisi iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefet İşçi Partisi kan kaybetti.

AB'den ayrılmayı ana politikası olarak belirleyen, yeni kurulan Brexit Partisi ise seçimlerde birinci oldu. Aşırı sağcı Nigel Farage'ın liderliğini yaptığı Brexit Partisi, yüzde 31,6 oranında oy aldı.

AB yanlısı Liberal Demokratlar, büyük bir çıkış yakalayarak yüzde 20,3 ile ikinci gelirken, İşçi Partisi yüzde 14,1 ile üçüncü, AB'de kalınmasını isteyen Yeşiller yüzde 12,1 ile dördüncü oldu.

İktidardaki Muhafazakar Parti ise, Brexit politikasının etkisi altında yüzde 9,1 ile ancak beşinci sırada kendine yer buldu.

Brexit'i gerçekleştiremeyen ve liderlik sorunu yaşayan Muhafazakar Parti'nin 2014'teki AP seçimlerine göre oy kaybı yüzde 14'ü geçti.

Seçimlere katılım yüzde 36,7 olurken, aşırı sağcı aday Tommy Robinson ise tartışmalı kampanyasına rağmen seçilemedi.

Kuzey İrlanda'da oyların sayımının bugün başlaması bekleniyor.

- "ÇOK BÜYÜK BİR MESAJ"

Brexit Partisi lideri Farage, yaptığı açıklamada, sonuçların ülke siyasetinde belirleyici olan Muhafazakarlar ve İşçi Partisi için "çok büyük bir mesaj" taşıdığını belirtti.

Yeniden AP'ye seçilen Farage, "Eğer 31 Ekim'de (AB'den) ayrılmazsak, bugün Brexit Partisi için gördüğünüz oy oranı, genel seçimde tekrarlanacaktır ve biz de bunun için hazırlanıyoruz." dedi. Farage, Brexit müzakerelerinde yer almayı istediklerini de söyledi.

- "YENİDEN HALKIN ÖNÜNE GİTMELİ"

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de, bu seçimlerin Brexit konusunda ikinci bir referandum olduğunu belirterek, "Muhafazakarlardaki bölünme ve ülkeyi yönetememeleri, parlamentodaki açmaz göz önüne alındığında bu sorun (Brexit) yeniden halkın önüne gitmeli." dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması halinde, bu ülkeye ait 73 sandalye; Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.?

Brexit'in gerçekleşmesi durumunda İngiltere'nin seçimlere katılmasına gerek kalmayacaktı.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı. Bu durumun seçim sonuçlarına etki etmesi bekleniyordu.

2014 AP seçimlerinde, Farage'ın o zamanki partisi UKIP yüzde 27,5, İşçi Partisi yüzde 25,4, Muhafazakarlar yüzde 23,9, Yeşiller yüzde 7,9 ve Liberal Demokratlar yüzde 6,9 oranında oy almıştı. Katılım ise yüzde 34,1 düzeyinde gerçekleşmişti.

Yangında can pazarı! Önce çocuklarını attı sonra kendi atladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kağıthane'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Kağıthane'de silahlı saldırı: 4 yaralı

Zarif'ten 'bölgesel saldırmazlık anlaşması' önerisi

Zarif'ten 'bölgesel saldırmazlık anlaşması' önerisi

Suudi Arabistan Husilere ait SİHA'yı imha etti

Suudi Arabistan Husilere ait SİHA'yı imha etti

Başkan Erdoğan'dan, Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan, Çiğdem Nişancı'ya taziye telefonu

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan erken seçime gidiyor

Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı

Yıldırım pazar tezgahının başına geçerek biber sattı

İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı

İtalya'da aşırı sağcı parti AP seçimlerinden birinci çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Nusret'e Cannes'dan ödül

Nusret'e Cannes'dan ödül

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

'Altın Palmiye' ödülünün sahibi belli oldu

'Altın Palmiye' ödülünün sahibi belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA