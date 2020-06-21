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Dünya

İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından 3 kişi bıçaklandı

İngiltere'de bir kasabadaki ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından 3 kişi bıçaklandı.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 23:47 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 00:36
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Akşam saatlerinde Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında bıçaklama olayı yaşandı.

Sky News kanalının haberinde saldırının ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından yaşandığı belirtilirken kurbanların protestocu olup olmadığına veya saldırının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

BBC'nin haberinde ise saldırının, gösterinin düzenlendiği alanda gerçekleştiği bildirildi.

Reading Belediye Meclisi Üyesi Jason Brock, Twitter hesabından, "Lütfen kasaba merkezinden uzak durun, polis ciddi bir olayla ilgileniyor." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada yayımlanan videoda polis ve sağlık görevlilerinin en az 3 kişiye müdahale ettiği ve yerde kan olduğu görülüyor.

Olayda daha fazla kişinin bıçaklanmış olabileceği de değerlendiriliyor.

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