İngiltere'de Yüksek Mahkeme'den Boris Johnson kararı: Hukuka aykırı davrandı

İngiltere'da Yüksek Mahkeme parlamentonun askıya alınması konusundaki davada kararını açıkladı ve Johnson'ın hukuka aykırı davrandığını duyurdu.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun en kısa zamanda toplanabileceğini belirtirken kararın Johnson’ın Brexit planlarını daha da karmaşık hale getirmesi bekleniyor.