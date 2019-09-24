İngiltere'de Yüksek Mahkeme'den Boris Johnson kararı: Hukuka aykırı davrandı
İngiltere'de Anayasa Mahkemesi, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
İngiltere'da Yüksek Mahkeme parlamentonun askıya alınması konusundaki davada kararını açıkladı ve Johnson'ın hukuka aykırı davrandığını duyurdu.
Yüksek Mahkeme, parlamentonun en kısa zamanda toplanabileceğini belirtirken kararın Johnson’ın Brexit planlarını daha da karmaşık hale getirmesi bekleniyor.
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