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Dünya

İngiltere'de karantina öfkesi: Halk sokaklara döküldü

İngiltere'de kısıtlamaları protesto eden halk parlamento binasının önünde toplandı. Protestolarda 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

IHA15 Aralık 2020 Salı 13:16 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 13:16
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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ikinci dalgasından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de ulusal kısıtlamalar 2 Aralık’ta sona ermişti. Kısıtlamaların sona ermesinin ardından korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Sağlık Bakanı Matt Hancock dün yaptığı açıklamada, Londra ve İngiltere’nin güney bölgelerindeki bazı şehirlerde en yüksek seviye yerel kısıtlamaların uygulanacağını bildirdi. Yeni kısıtlamalar uyarınca yarından itibaren en yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacağı Londra’da bar ve restoranlar yeniden kapatılacak ve yalnızca paket servise izin verilecek.

“KISITLAMALARA SON”

Hükümetin duyurduğu yeni kısıtlamaların ardından başkent sokakları, kısıtlama ve aşı karşıtı protestocuların akınına uğradı. En yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacak olmasına öfkelenen göstericiler, parlamento binasının önünde toplandı. Göstericiler "kısıtlamalara son" yazan pankart ve sloganlar ile kısıtlamaları protesto ederken, polis gösterilere müdahale etti. Protesto sırasında bir kadın gösterici tutuklandı.

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